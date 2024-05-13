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Новости

13 мая, 22:00

Новости

Новости часа: Собянин пригласил посетить отреставрированные памятники архитектуры в Москве

Новости часа: Собянин пригласил посетить отреставрированные памятники архитектуры в Москве

Собянин: в 2024 году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Новости часа: "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла

Новости часа: автозавод "Москвич" начнет выпускать новый кроссовер в 2024 году

Собянин пригласил посетить отреставрированные здания – памятники архитектуры

Новости часа: 490 рабочих мест создали на автозаводе "Москвич"

Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Собянин: автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

Новости часа: Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Собянин: автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

​Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 70 отреставрированных объектов могут посетить участники Дней исторического и культурного наследия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В апреле 2024 года управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о кадастровом учете двух многоквартирных домов по программе реновации, расположенных на востоке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном телеграм-канале группы.

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