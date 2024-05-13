Новости часа: Собянин пригласил посетить отреставрированные памятники архитектуры в Москве

​Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 70 отреставрированных объектов могут посетить участники Дней исторического и культурного наследия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В апреле 2024 года управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о кадастровом учете двух многоквартирных домов по программе реновации, расположенных на востоке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном телеграм-канале группы.

