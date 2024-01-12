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Новости

12 января, 13:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Собянин: в проекте "Активный гражданин" реализовали 4 тыс городских решений

Новости часа: более 6,7 млн человек присоединились к проекту "Активный гражданин"

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

Собянин: к проекту "Активный гражданин" присоединились более 6,7 млн человек

Мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

Новости часа: выпуск лекарств в Москве за пять лет вырос почти в 2,5 раза – Собянин

Новости часа: девять новых культурных объектов построят в ТиНАО – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более четырех тысяч решений реализовали в Москве после голосования в "Активном гражданине". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Северный и Южный речные вокзалы за праздники посетили более 35 тысяч человек. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Температура воздуха в Москве в крещенскую ночь составит около нуля градусов. Об этом заявили синоптики.

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