Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более четырех тысяч решений реализовали в Москве после голосования в "Активном гражданине". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Северный и Южный речные вокзалы за праздники посетили более 35 тысяч человек. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Температура воздуха в Москве в крещенскую ночь составит около нуля градусов. Об этом заявили синоптики.