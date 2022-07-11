Работы по реконструкции стадиона "Авангард" на шоссе Энтузиастов выполнены на 40%

Работы по реконструкции стадиона "Авангард" на шоссе Энтузиастов должны завершиться в декабре 2022 года. Они выполнены уже на 40%.

Там откроются пять спортивных павильонов, между которыми разместится площадь с амфитеатром. Новой визитной карточкой "Авангарда" станет сухой фонтан на главной аллее. Бетонная чаша для него уже готова. Осталось установить насосы, систему фильтрации, а также смонтировать архитектурно-художественную подсветку.

Что еще появится на обновленном стадионе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.