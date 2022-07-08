Собянин пригласил москвичей в парки на мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин пригласил жителей столицы в парки и культурные центры на мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.

"Подготовили большую праздничную программу ко Дню любви, семьи и верности. Мероприятия пройдут в культурных центрах, музеях, на площадках "Москино" и в парках", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, основной праздничной площадкой станет "Царицыно". В субботу, 9 июля, там пройдут конкурсы, мастер-классы и фотосессии. Вечером гостей ждет концерт с участием известных исполнителей, хоров и симфонических оркестров.

"Загляните в парк "Зарядье". Там сейчас идет очередная волна цветения. Распустились нивяники, похожие на ромашки, – символ праздника", – отметил мэр.

Ранее Собянин поздравил жителей Москвы с Днем семьи, любви и верности, отметив важность сохранения семейных традиций и взаимопонимания.

В своей поздравительной телеграмме Собянин напомнил, что этот праздник связан с древней традицией почитания святых Петра и Февронии Муромских, чью жизнь он назвал образцом взаимной любви и преданности.

