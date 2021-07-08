Свыше 300 пар поженятся в ЗАГСах столицы в День семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 300 пар заключат брак в столичных ЗАГСах в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Москвы.
"В этом году, несмотря на будний день, в отделах ЗАГС планируют заключить брак более 300 пар молодоженов. Также 8 июля пройдут традиционные чествования юбиляров супружеской жизни, которые прожили в браке 50 и более лет. Это проявление искренней любви и верности, такие пары служат примером для молодых", – говорится в сообщении.
Как уточняется, торжественные церемонии пройдут во Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС.
Столичных молодоженов ждут поздравительные речи ведущих, тематические подарки и украшенные залы. Также в этот день состоится онлайн-чествование одновременно 11 пар юбиляров супружеской жизни, которые являются участниками проекта "Московское долголетие".
Горожанам напомнили, что в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания действуют меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Так, посетители должны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках и перчатках.
Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили онлайн-мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Присоединиться к мероприятиям можно бесплатно без предварительной регистрации. Так, на онлайн-занятиях столичных парков все желающие смогут узнать о свадебных обрядах и традициях на Руси, познакомиться с романтическими историями любви графов Шереметевых и вспомнить "Повесть о Петре и Февронии Муромских".
Кроме того, молодожены смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге 8 июля. Парам, которые зарегистрируют свой брак именно в этот день, канатная дорога на Воробьевых горах дарит бесплатный проезд в стандартных кабинах.
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