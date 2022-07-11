Работы по реконструкции стадиона "Авангард" завершатся в декабре 2022 года – Собянин

Работы по реконструкции стадиона "Авангард" на шоссе Энтузиастов должны завершиться в декабре 2022 года. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

Стадион "Авангард" служил главным спортивным центром для жителей Перово почти 70 лет. Однако он пришел в упадок, и власти города приняли решение провести там полную модернизацию. Основной задачей было сохранение важнейших элементов первозданного облика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.