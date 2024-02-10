Собянин назвал самые масштабные мероприятия столичных школ искусств

Более пяти тысяч мероприятий проведут московские школы искусств в 2024 году. Как уточнил Сергей Собянин, только в феврале мероприятий будет свыше 250, среди них – выступления детских хоровых коллективов в рамках фестиваля "Детский голос" и представление ко Дню защитника Отечества в Музее Победы.

Кроме того, весной – с 20 апреля по 25 мая – на известных площадках города пройдут открытые прослушивания и выставки ежегодной премии грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

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