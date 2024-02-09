09 февраля, 13:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах строительства соцобъектов в 2024 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство 32 детсадов и 22 школ планируют завершить в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 320 тысяч раз пассажиры в Москве воспользовались услугой пополнения баланса карты "Тройка" онлайн с января. Это данные Дептранса.
Конькобежный фестиваль "Московские молнии" пройдет на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставки.