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Новости

09 февраля, 13:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах строительства соцобъектов в 2024 году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах строительства соцобъектов в 2024 году

Новости часа: около 120 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Москве в 2023 году

Новости часа: более 1 тыс соцобъектов построили в Москве за 12 лет

Собянин: планируем завершить строительство 32 детсадов и 22 школ в этом году

Станция метро "Бачуринская" будет выполнена в стиле супрематизма – Собянин

Собянин рассказал о строящейся станции метро "Бачуринская"

Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

"Мой район. Новости": Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки

Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство 32 детсадов и 22 школ планируют завершить в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 320 тысяч раз пассажиры в Москве воспользовались услугой пополнения баланса карты "Тройка" онлайн с января. Это данные Дептранса.

Конькобежный фестиваль "Московские молнии" пройдет на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

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