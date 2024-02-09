Новости часа: более 1 тыс соцобъектов построили в Москве за 12 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 12 лет в Москве построили свыше 1 000 социальных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 130 километров дорог планируется построить на территории ТиНАО к 2030 году. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы. Это данные комплекса городского хозяйства.