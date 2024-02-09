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Новости

09 февраля, 12:00

Новости

Новости часа: более 1 тыс соцобъектов построили в Москве за 12 лет

Новости часа: более 1 тыс соцобъектов построили в Москве за 12 лет

Собянин: планируем завершить строительство 32 детсадов и 22 школ в этом году

Станция метро "Бачуринская" будет выполнена в стиле супрематизма – Собянин

Собянин рассказал о строящейся станции метро "Бачуринская"

Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

"Мой район. Новости": Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки

Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Новости часа: в Москве благоустроили 68 км вдоль 42 набережных города за 13 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 12 лет в Москве построили свыше 1 000 социальных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 130 километров дорог планируется построить на территории ТиНАО к 2030 году. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы. Это данные комплекса городского хозяйства.

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