Интерактивный гид "Узнай Москву" стал лауреатом международной премии. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что проект стал одним из лучших в номинации "Разнообразие культур и самобытность, языковое многообразие и местный контент". В проекте собраны больше 200 тематических маршрутов. Также там доступно около 20 виртуальных туров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

