Собянин: городские службы Москвы заботятся о зданиях с богатой историей

Городские службы заботятся о зданиях и сооружениях с богатой историей, которые служили Москве в прошлом, либо продолжают работать и сейчас. Об этом рассказал на своей странице в МАХ Сергей Собянин.

Среди примеров – Восточная станция водоподготовки, открытая в 1937 году. Она обеспечивает чистой питьевой водой жителей 26 районов столицы и ближайших городов Подмосковья. На территории пожарно-спасательной части № 12 находится знаменитая Сокольническая пожарная каланча, одна из немногих сохранившихся в городе дореволюционных построек этого вида.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.