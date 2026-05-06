Собянин: московские беспилотные трамваи совершили уже более трех тысяч рейсов

Московские беспилотные трамваи сделали более 3 тысяч рейсов и перевезли больше 100 тысяч пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Они не превышают скорость и обеспечивают плавное движение.

В сентябре прошлого года Москва первой в мире запустила регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Сейчас в городе их ходит уже 4. Программное обеспечение для автономного трамвая создали сотрудники Московского метрополитена.

