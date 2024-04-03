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03 апреля, 22:15

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Собянин: территория Боткинской больницы будет благоустроена

Собянин: территория Боткинской больницы будет благоустроена

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В Москве стартовал заключительный этап модернизации Боткинской больницы – благоустройство. На территории медучреждения уложат новое покрытие тротуаров и проездов, установят удобные лавочки и современные фонари, сделают понятную навигацию, высадят больше деревьев и кустарников и разобьют газоны.

Обновление больницы началось с переоснащения новым оборудованием КТ, МРТ и ангеографами. На следующем этапе строители улучшили несколько лечебных корпусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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