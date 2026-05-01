Собянин рассказал о работе НКО в столице

В столице зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций. О их работе в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин. Порядка 11 тысяч из них ведут социально ориентированную деятельность.

Конкурс грантов "Москва – Добрый город" ежегодно выделяет 400 миллионов рублей на поддержку НКО. За 7 лет реализации программы поддержали 738 проектов на сумму почти 3 миллиарда рублей. НКО выделяют помещения в безвозмездное пользование на срок до трех лет.

