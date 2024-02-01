Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новой дороги до Варшавского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дорога от метро "Коммунарка" до улицы Поляны готова более чем наполовину. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 20 столичных брендов представили свою продукцию в первом магазине проекта "Сделано в Москве". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Температура в Москве в феврале будет около и выше нормы, предупредили синоптики.