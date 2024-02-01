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Новости

01 февраля, 16:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новой дороги до Варшавского шоссе

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новой дороги до Варшавского шоссе

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Новости часа: участок новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов наполовину

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Мэр Москвы рассказал, как улучшит движение новая трасса до Варшавского шоссе

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: Собянин выделил гранты на внедрение новых методик для лечения онкопациентов

Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дорога от метро "Коммунарка" до улицы Поляны готова более чем наполовину. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 20 столичных брендов представили свою продукцию в первом магазине проекта "Сделано в Москве". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Температура в Москве в феврале будет около и выше нормы, предупредили синоптики.

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