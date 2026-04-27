Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве пройдет конкурс "Московские мастера" среди медработников. За звание лучших поборются акушерки, медицинские сестры и фельдшеры скорой медицинской помощи. Финал по трем направлениям состоится 12 мая – в Международный день медицинских сестер.

"Уже второй год Москва участвует в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования для школьников. Сегодня девятиклассники для поступления в колледж могут сдать всего два ОГЭ вместо четырех – по русскому языку и математике. В прошлом году такой формат выбрало более 39 тысяч девятиклассников, а в этом – уже 47 тысяч. Это почти 40% более чем из 120 тысяч девятиклассников города", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Саранске прошла Всероссийская конференция по развитию медицины здорового долголетия. Как отметила Ракова, в столице уже формируется новая модель заботы о здоровье. Благодаря качеству медицины и среды для активной социальной жизни средняя продолжительность жизни в Москве превысила 80 лет.