Деньги на "Пушкинской карте" сгорят, если их не потратить до конца года. Об этом предупредили в телеграм-канале "Госуслуги для родителей".

1 января 2022 года баланс обновится, и на карте вновь будут средства, но уже не три тысячи рублей, а пять. Кроме того, расширится список культурных заведений.

С февраля по "Пушкинской карте" можно будет сходить в кино. Однако только на ленты, созданные при поддержке Фонда кино и Минкультуры. Список кинотеатров опубликуют позже. Найти их можно будет на сайте культура.рф или в приложении "Госуслуги Культура". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.