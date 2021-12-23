Елки мэра Москвы пройдут в Гостином дворе с 25 декабря по 7 января

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Традиционные новогодние елки мэра Москвы состоятся в Гостином дворе. Сказочное шоу будет проходить с 25 декабря по 7 января.

Детей ждут праздничные представления с элементами театра, балета и цирка, музыкой и выступлениями артистов лучших московских театров. На площадке будут работать новогодние фотозоны, танцевальное караоке, состоятся 3D-фотосессия и научное шоу, передает портал мэра и правительства Москвы.

После представления детям вручат новогодние подарки. Выдавать их будут в специальных домиках, а дополнительный подарок можно приобрести в фойе.

Для родителей и сопровождающих, которые не собираются посещать спектакль, организуют комфортную зону ожидания, откуда можно будет посмотреть прямую трансляцию представления.

Спектакли намечены на 25, 26, 27, 29 и 31 декабря, а также 1, 2, 4, 6 и 7 января.

На представления пригласили 38 220 детей вместе с родителями или сопровождающими. Билеты от имени мэра Москвы получили:

дети-сироты из детских домов и социально-реабилитационных центров;

дети с отличными успехами в учебе;

дети с ограниченными возможностями здоровья из интернатов;

дети участников проекта "Активный гражданин";

дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети из семей сотрудников правоохранительных органов, вооруженных сил, в том числе лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга;

дети из регионов и национально-культурных автономий;

дети, победившие в международных и межрегиональных спортивных соревнованиях;



дети из семей ветеранов, почетных граждан города Москвы и граждан, внесших особый вклад в развитие города;

дети – лауреаты детских международных, федеральных, городских олимпиад и конкурсов;

дети – лауреаты премии правительства Москвы.

Гостиный двор полностью подготовлен для посещения детей с ограниченными возможностями здоровья – там есть пандусы, в зрительном зале оборудованы места для ребят в креслах-колясках.

Зрители, не достигшие возраста 18 лет, допускаются на мероприятие без предъявления QR-кода в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код и паспорт.

10 декабря в столице стартовал традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Он продлится до 9 января. В дни фестиваля на улицах города будут работать специальные площадки и ярмарки, где москвичи смогут приобрести подарки и попробовать угощения.

В рамках фестиваля в столице будут доступны 18 катков, в том числе на Вешняковской и Профсоюзной улицах, в сквере у Гольяновского пруда. А на Школьной улице москвичам и вовсе доступна площадка для игры в керлинг. Посетить катки при этом можно только по предварительной записи.

