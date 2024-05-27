Выставка "Мягкие ландшафты" продлится в Cube.Moscow до 30 июня

Арт-пространство Cube.Moscow подготовило 13 новых выставок, которые будут открыты до 30 июня. Среди них – экспозиция Олега Хвостова "Мягкие ландшафты". Художник переосмысляет сюжеты классических мастеров.

Тем временем в Третьяковской галерее проходит выставка "Васнецовы. Связь поколений". Она знакомит с наследием Виктора, Аполлинария и Андрея Васнецовых.

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