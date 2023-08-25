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Культура

В Московском драматическом театре имени Пушкина рассказали о временном переезде

В Московском драматическом театре имени Пушкина рассказали о временном переезде

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Московский драматический театр имени Пушкина проводит традиционный сбор труппы. В 2023 году он проходит не так, как обычно.

Дело в том, что основное здание театра на Тверском бульваре закрыто на ремонт, поэтому артисты собираются в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Когда откроют основную сцену, и где театр Пушкина будет играть спектакли, пока идет ремонт? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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