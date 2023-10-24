Первый сезон криминальной комедии "Теория больших денег" вышел в Сети

На стриминговых платформах появились все серии первого сезона криминальной комедии "Теория больших денег". Это история о гениальном математике, который борется с букмекерами.

Начинается все с того, что преподаватель решил заработать на лечение своего сына с помощью тотализатора. И оказывается, что эксперт в теории вероятностей просчитал все кроме жульничества.

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