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24 октября, 08:00

Культура

Первый сезон криминальной комедии "Теория больших денег" вышел в Сети

Первый сезон криминальной комедии "Теория больших денег" вышел в Сети

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На стриминговых платформах появились все серии первого сезона криминальной комедии "Теория больших денег". Это история о гениальном математике, который борется с букмекерами.

Начинается все с того, что преподаватель решил заработать на лечение своего сына с помощью тотализатора. И оказывается, что эксперт в теории вероятностей просчитал все кроме жульничества.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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