В прокат выйдет сериал "Основание"

На Apple+ TV выходит один из самых ожидаемых сериалов года – "Основание". Речь пойдет о межгалактическом апокалипсисе и спасении Вселенной.

Ученый Гэри Селдон вычисляет, что Вселенной скоро придет конец, и это неизбежно. Тогда он создает организацию "Основание", чтобы ускорить воссоздание цивилизации после краха. Но, как это бывает в таких случая, не все разделяют мнение Селдона и принимаются чинить ему препятствия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.