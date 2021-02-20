В Москве простились с Андреем Мягковым

В МХТ имени Чехова завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Проводить актера в последний путь пришли родственники, поклонники, друзья и коллеги.

О смерти Мягкова стало известно 18 февраля. Свои соболезнования в связи со смертью артиста выразили Владимир Путин, а также Сергей Собянин. Мэр отметил, что Мягков был одним из любимых актеров советского времени.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета, работал актером в театрах "Современник" и МХТ имени Чехова.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).