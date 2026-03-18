Фестиваль "Посвящение святому Патрику" пройдет в кафедральном соборе Москвы

В кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет московский фестиваль "Посвящение святому Патрику". На концерте можно услышать волынки. Музыканты исполнят народные мелодии и произведения, которые вошли в мировую классику. Начало в 18 марта в 20:00.

В Государственном историческом музее открылась выставка "Николай Первый. Идеальный самодержец". Экспозиция посвящена 200-летию вступления монарха на престол. На выставке представлены более 260 предметов, в том числе личные вещи императора, коллекция военной униформы, портреты Николая и его сподвижников.

