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04 декабря, 22:00

Культура

Выставка "ПРОреставрацию" прошла в историческом здании типографии Сытина

Выставка "ПРОреставрацию" прошла в историческом здании типографии Сытина

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В историческом здании типографии Сытина прошла выставка "ПРОреставрацию". Участниками стали ведущие эксперты отрасли, российские строительные компании, реставраторы и многие другие.

Помимо экспозиции проектов и артефактов, на выставке также была деловая программа, где обсуждали вопросы инвестиций и сохранения культурных объектов, а также подготовки специалистов и волонтеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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