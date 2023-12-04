Выставка "ПРОреставрацию" прошла в историческом здании типографии Сытина

В историческом здании типографии Сытина прошла выставка "ПРОреставрацию". Участниками стали ведущие эксперты отрасли, российские строительные компании, реставраторы и многие другие.

Помимо экспозиции проектов и артефактов, на выставке также была деловая программа, где обсуждали вопросы инвестиций и сохранения культурных объектов, а также подготовки специалистов и волонтеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.