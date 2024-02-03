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03 февраля, 19:15

Культура

Выставка "Текущий момент" открылась в галерее "Здесь на Таганке" в Москве

Выставка "Текущий момент" открылась в галерее "Здесь на Таганке" в Москве

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Выставка "Текущий момент" открылась в галерее "Здесь на Таганке" в столице. Там представлены живопись, инсталляции, мультимедиа и медиа-арт.

Художник Марина Звягинцева работает с масштабными инсталляциями. В центре ее внимания – мимолетность ощущений и чувств. Она пытается запечатлеть их с помощью авторской техники – "биотипии" – живописи на движущейся воде.

Какие еще экспонаты представили на выставке современные художники – в эфире телеканала Москва 24.

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