01 мая, 16:30
Музей пластических фигур открыли в парке "Зарядье" в Москве
Первый в России музей пластических фигур открыли в парке "Зарядье" в Москве. Скульптуры знаменитых соотечественников выполнены в стилистике гиперреализма. Для создания фигур использовали цифровые технологии и киногрим.
Видимые части фигур выполнены из медицинского силикона, остальные – из пластика. Работы над проектом шли порядка полутора лет. Пространство музея создали так, чтобы у посетителей не было ощущения давления.
