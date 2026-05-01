Первый в России музей пластических фигур открыли в парке "Зарядье" в Москве. Скульптуры знаменитых соотечественников выполнены в стилистике гиперреализма. Для создания фигур использовали цифровые технологии и киногрим.

Видимые части фигур выполнены из медицинского силикона, остальные – из пластика. Работы над проектом шли порядка полутора лет. Пространство музея создали так, чтобы у посетителей не было ощущения давления.

