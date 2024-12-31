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31 декабря 2024, 23:15

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"Щелкунчика" и ледовое шоу "Золушка" покажут на фестивале "Путешествие в Рождество"

"Щелкунчика" и ледовое шоу "Золушка" покажут на фестивале "Путешествие в Рождество"

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В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" для гостей подготовили спектакли и тематические мастер-классы, квесты, ледовые шоу и керлинг, праздничные блюда и рождественские подарки.

Целый месяц для посетителей будут работать более 30 площадок в центре и округах города. Например, 1 января на катке на площади Революции можно будет увидеть спектакль "Щелкунчик", а на фестивальной локации в Теплом Стане представят ледовое шоу "Золушка". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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