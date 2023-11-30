Более 30 автомобильных мостов построили в столице за 12 лет

Более 30 автомобильных мостов построили в Москве за последние 12 лет. Еще на 10 мостах провели капитальный ремонт. В их числе памятники истории и культуры – Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.

Строители не сбавляют темпы даже в холодное время года. В настоящее время идет сооружение еще трех объектов. Где скоро в столице появятся новые мосты и как они поменяют жизнь москвичей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.