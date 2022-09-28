Бесплатный Wi-Fi стал доступен в 60 московских поликлиниках

Столичные поликлиники продолжают перестраивать по новому стандарту. Программу комплексной реконструкции запустили несколько лет назад.

Всего планируют отремонтировать более 200 зданий, везде будут предоставлять бесплатный Wi-Fi пациентам. В 60 отремонтированных столичных поликлиниках он уже начал работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.