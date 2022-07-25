Работы по капитальному ремонту начались в Новокутузовском тоннельном комплексе. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Ремонт пройдет в пять этапов. В первую очередь будет сделан центральный участок тоннеля на третьем транспортном кольце. Там специалисты уже приступили к ремонту потолка и установке новых светильников.

Во время проведения ремонта движение в тоннельном комплексе полностью прекращать не планируют. Будет организовано поэтапное перекрытие – по одной полосе движения в каждом направлении, отметил Петр Бирюков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.