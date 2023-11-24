Новости часа: мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на западе города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На западе Москвы в 2023 году благоустроили общественные пространства. Создали новые площадки для занятия спортом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Зеркала установили на 27 станциях МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет временно закрыто с 29 до 30 ноября из-за Недели моды. Об этом заявили в Дептрансе столицы.