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Новости

Новости

24 ноября, 12:00

Город

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на западе города

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на западе города

"Актуальный репортаж": московские больницы начали переходить на безбумажный формат работы

Катки откроют в трех столичных парках 24 ноября

Новости часа: началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020" для метро

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Около 160 открытых катков с искусственным льдом откроют в Москве в зимний сезон

Москвичам рассказали о столичном трафике утром 24 ноября

Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада

Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на западе Москвы

Коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На западе Москвы в 2023 году благоустроили общественные пространства. Создали новые площадки для занятия спортом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Зеркала установили на 27 станциях МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет временно закрыто с 29 до 30 ноября из-за Недели моды. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

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