В Москве прошла акция "Свеча памяти". Она посвящена 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

На площади перед Музеем Победы зажгли 1 418 свечей – по числу дней войны. Из свечей составили изображение, посвященное битве за столицу, и выложили надпись "Москва помнит".

Акция "Свеча памяти" прошла по всей России. Почтили память воинов и за рубежом. Проживающие в Ливане россияне зажгли свечи на главной набережной Бейрута. Волонтеры выложили из свечей силуэт самолета Як-3 и надпись "Нормандия Ливан помнит". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.