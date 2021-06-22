В Москве ограничили движение по Поварской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по Поварской улице в Москве ограничено из-за прорыва подземных коммуникаций. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Поварской улице в районе дома 31/29с2 произошел прорыв подземных коммуникаций. Движение ограничено до одной полосы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

Ранее в Москве возобновили движение по Тверской улице после проведения ремонтных работ. За двое суток там заменили 49 тысяч квадратных метров асфальта.