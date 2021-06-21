Вход в Музей Победы в Москве будет бесплатным 22 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичей и гостей города пригласили бесплатно посетить Музей Победы в День памяти и скорби, 22 июня. Информация об этом была опубликована на сайте музея.
"22 июня с 12:00 до 18:00 вход в главное здание Музея Победы бесплатный", – говорится в сообщении.
Уточняется, что осмотреть экспозицию возможно, получив билет в кассе.
В пресс-службе рассказали, что к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны музеем была подготовлена специальная программа. Так, в 12:00 в Зале памяти и скорби пройдет минута молчания, после чего все желающие смогут зажечь свечи, почтив подвиг советских воинов. В 16:00 в кинозале "Жуков" бесплатно покажут картину "Девятаев".
Перед этим в ночь с 21 на 22 июня у Вечного огня на площади перед музеем проведут ставшую традиционной акцию "Свеча памяти".
"Ровно в полночь собравшиеся на площади перед Музеем Победы почтут память погибших минутой молчания. Волонтеры и ветераны зажгут от Вечного огня ровно 1 418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении.
В то же время на фасаде главного здания с помощью технологии видеомэппинга появится впечатляющая двадцатиметровая видеоинсталляция.
Ранее стало известно об открытии новой выставки в парке "Патриот". В рамках торжественного мероприятия вальс исполнили танки. Всего в музее собрано боле 350 военных машин из разных государств.
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