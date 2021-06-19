Более 7 тыс интерактивных программ провели за пять лет в "Парке ремесел" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 7 тысяч интерактивных программ и мероприятий для всей семьи было проведено за пять лет работы кластера "Парк ремесел" на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
"Парк ремесел" – один из семи тематических кластеров ВДНХ. Сегодня он насчитывает свыше 20 творческих пространств для художников, дизайнеров, керамистов и других мастеров. Резиденты проводят мастер-классы, лекции и различные интерактивные программы для посетителей. За пять лет с момента открытия парка в нем прошло больше 7 тысяч мероприятий для всей семьи, в том числе в онлайн-формате", – поделилась заммэра столицы Наталья Сергунина.
Уточняется, что данное пространство появилось в 2016 году. Кластер содержит мастерские фарфора и флористики, гончарную, кожевенную, архитектурно-производственную и кондитерскую мастерские, школу сыроделия, кофейную лабораторию и многое другое.
Ранее ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в столице. В этом году фестиваль проходит с 17 по 20 июня.
Фестиваль "Красная площадь" приурочен ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. На фестивале представят тысячи новых художественных, детских и нон-фикшн книг, а также музейные и букинистические издания и яркие комиксы.
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