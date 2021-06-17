Фильмы с Верником и Вдовиченковым представят на Фестивале уличного кино

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Зеленом театре на ВДНХ 19 и 20 июня состоится Фестиваль уличного кино, рассказали Москве 24 организаторы мероприятия.

В программу смотра вошли девять короткометражных фильмов. В них приняли участие такие актеры, как Игорь Верник, Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков и Варвара Шмыкова. Кроме показов, запланированы образовательные паблик-токи и открытые встречи с известными режиссерами, продюсерами и другими участниками кинопроцесса.

Фестиваль знакомит аудиторию с независимыми картинами молодых российских авторов. После Москвы показы до конца сентября пройдут более чем в 1 000 городов и населенных пунктов России.

"Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора", – заявил генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

Победителя фестиваля традиционно выберут зрители. Они смогут проголосовать за лучший фильм с помощью фонариков, уровень света будут замерять с помощью люксметра. А в конце сезона победитель получит грант в размере 1,5 миллиона рублей. Чтобы посетить показ, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

