Премия "Большая книга" представила шорт-лист

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Стали известны финалисты XVI сезона литературной премии "Большая книга". В шорт-лист вошли 13 авторов, среди которых Наринэ Абгарян, Дмитрий Бавильский, Юрий Буйда, Леонид Юзефович, Марина Степнова, Виктор Ремизов, Оксана Васякина, Евгений Водолазкин, Михаил Гиголашвили, Андрей Дмитриев, Майя Кучерская, Владимир Паперный и Алексей Поляринов.



Работы финалистов оценит литературная академия, в состав которой входят более ста литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей.

Народное голосование пройдет на сервисе LiveLib. Оно будет запущено в июне и продлится несколько месяцев. Кроме того, на сайте и в приложениях "ЛитРес" можно будет послушать книги.

Имена победителей станут известны в декабре.

Ранее 17 июня начался восьмой этап проекта "Списанные книги", в рамках которого москвичам бесплатно отдадут более 223 тысяч печатных изданий, в том числе книги и журналы.

