Более 223 тыс книг бесплатно передадут москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

17 июня начинается восьмой этап проекта "Списанные книги", в рамках которого москвичам бесплатно отдадут более 223 тысяч печатных изданий, в том числе книги и журналы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Список изданий опубликуют на сайте акции. Понравившийся экземпляр необходимо будет забронировать и забрать в течение трех дней в одной из столичных библиотек. В проекте участвуют художественные произведения отечественной и зарубежной классики, детская и подростковая литература, а также периодические и нотные издания.

"В этом году участие в акции примут 186 библиотек. Наибольшее количество книг в этом этапе проекта передадут в дар библиотеки Центрального административного округа – более 50 тысяч экземпляров. Мы рады, что столичная аудитория по-прежнему демонстрирует свое увлечение чтением и высокий интерес к расширению домашних библиотек", – отметил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

В прошлом году Сергей Собянин рассказал, что за четыре года существования проекта более миллиона старых изданий нашли новых хозяев. По словам мэра, акция была запущена для того, чтобы качественные старые книги не были сданы в макулатуру.

