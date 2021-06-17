Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в столице. В этом году фестиваль проходит с 17 по 20 июня.

Советник президента РФ по культуре, председатель оргкомитета фестиваля Владимир Толстой отметил, что открытие фестиваля является большим событием.

"Признаюсь честно: до этого момента, пока я не вышел к микрофону, у меня еще оставались какие-то опасения, сможем ли мы сегодня открыть наш фестиваль… Все-таки он состоялся в этом году, летом приехали издательства и привезли свои новинки", – сказал Толстой.

Также он выразил благодарность оргкомитету и исполнительной дирекции фестиваля.

Фестиваль "Красная площадь" приурочен ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина, который отмечается 6 июня. На фестивале представят тысячи новых художественных, детских и нон-фикшн книг, а также музейные и букинистические издания и яркие комиксы.

Ранее сообщалось, что 21 и 22 августа в музее-заповеднике Горки Ленинские пройдет VII Международный фестиваль "Джазовые сезоны". Участниками мероприятия станут российские и зарубежные джазовые музыканты.

Художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман рассказал, что природа, все аллеи, деревья, усадьба Морозова создают не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай.

