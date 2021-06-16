Фестиваль "Джазовые сезоны" состоится в музее-заповеднике Горки Ленинские 21–22 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
VII Международный фестиваль "Джазовые сезоны" пройдет в музее-заповеднике Горки Ленинские 21 и 22 августа. Участниками мероприятия станут российские и зарубежные джазовые музыканты.
"Для нас "Джазовые сезоны" – фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Это удивительно, насколько природа, все аллеи, деревья, усадьба Морозова создают не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай", – рассказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.
В предыдущие года на фестивале выступали Рэнди Бреккер, Джон Бизли, Леон "Фостер" Томас, Трио Джоны Нильссона, Квинтет Амброуза Акинмусира, Тони Момрелль, группа Oregon, а также Московский джазовый оркестр, Олег Бутман, квинтет Сергея Долженкова, Алина Ростоцкая, Юлиана Рогачева, трио Олега Аккуратова и другие.
Ранее правительство Тульской области согласовало с организаторами проведение музыкального фестиваля "Дикая мята". Он, как и планировалось, состоится с 18 по 20 июня в селе Бунырево.
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