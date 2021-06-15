Правительство Тульской области согласовало фестиваль "Дикая мята"

Фото: Москва 24/Сергей Бабенко
Правительство Тульской области согласовало с организаторами проведение музыкального фестиваля "Дикая мята". Он, как и планировалось, состоится с 18 по 20 июня в селе Бунырево. При этом, как уточнил в беседе с ТАСС промоутер мероприятия Андрей Клюкин, посетителям за сутки до начала фестиваля будет необходимо сдать тест на коронавирус.
"Нам только что подтвердили, что фестиваль "Дикая мята" согласован. Сейчас в Тульском регионе эпидемиологическая ситуация спокойная, и нам бы хотелось, чтобы она такой и оставалась. <...> За сутки до фестиваля всем зрителям нужно будет сдать ПЦР-тест, так как браслеты будут выдаваться только при предъявлении отрицательного результата", – пояснил Клюкин.
Он также добавил, что зрителям придется носить маски, отметив, что таково требование, которое диктует время. Тесты на коронавирус сдадут и музыканты, которые будут выступать на мероприятии.
По словам собеседника агентства, организаторы приостановили продажу билетов на отметке 12,5 тысячи. На данный момент доступно две тысячи билетов. При этом для вакцинированных посетителей их будут продавать сверх квоты и по специальной цене.
Ранее сообщалось, что по требованию Роспотребнадзора рок-фестиваль "Нашествие" перенесен на 29–31 июля 2022 года. Место проведения останется то же – Серпухов.
Как отметили организаторы, решение о переносе мероприятия было принято совместно с правительством Московской области и обусловлено ростом заболеваемости COVID-19.
Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
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