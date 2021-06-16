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Культура

19:20

Фестиваль "Проект: ПОЭТ" состоится 31 июля в музее-заповеднике "Усадьба Мураново"

культура фестивали

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Фестиваль "Проект: ПОЭТ" состоится 31 июля в музее-заповеднике "Усадьба Мураново" имени Ф. И. Тютчева. В программу мероприятия войдет не только классика, но и современная поэзия.

Фестиваль предусматривает формат "открытого микрофона", литературные чтения российских актеров и поэтов, мастер-класс по чтению стихов, поэтический вечер.

Участниками проекта станут актер Сергей Гармаш, поэтесса Вера Полозкова, актер Евгений Ткачук, писатель и чтец Сергей Пароходов, телеведущий Сергей Друзьяк, писатель Владимир Понкин. Ведущей вечера станет журналист Гузель Камаева.

Ранее сообщалось, что VII Международный фестиваль "Джазовые сезоны" пройдет в музее-заповеднике Горки Ленинские 21 и 22 августа. Участниками мероприятия станут российские и зарубежные джазовые музыканты.

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