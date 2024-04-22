Москвичам рассказали о главных новостях 22 апреля

Более 45 миллионов приемов провели в обновленных поликлиниках Москвы. Теперь они полностью соответствуют столичному стандарту оказания медицинской помощи.

Сначала рабочие починили более 200 зданий и уже обустроили интерьеры медицинских учреждений современным оборудованием, что позволило провести здесь свыше 3,5 миллиона лучевых исследований.

Второй этап программы планируется завершить до конца 2025 года. О том, как идут работы – в эфире телеканала Москва 24.

