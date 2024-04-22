Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

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Новости

Новости

22 апреля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях 22 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях 22 апреля

Пять тематических маршрутов появится в парке "Яуза"

Мульт-фест проходит в Музее космонавтики на ВДНХ

Новости часа: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Новости часа: на пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка

Собянин: на пересечении шоссе Филимонковского и Ракитки появится развязка

В Москве уменьшилось число экстренных госпитализаций с почечными заболеваниями

Новости часа: пять тематических маршрутов появятся в столичном парке "Яуза"

Несколько дополнительных дорожек появятся в парке "Яуза" в 2024 году

Новости часа: несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Более 45 миллионов приемов провели в обновленных поликлиниках Москвы. Теперь они полностью соответствуют столичному стандарту оказания медицинской помощи.

Сначала рабочие починили более 200 зданий и уже обустроили интерьеры медицинских учреждений современным оборудованием, что позволило провести здесь свыше 3,5 миллиона лучевых исследований.

Второй этап программы планируется завершить до конца 2025 года. О том, как идут работы – в эфире телеканала Москва 24.

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городмедицинавидеоЕкатерина Фоменко
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