В Москве появится новый вокзальный комплекс. Он войдет в состав транспортно-пересадочного узла "Рижская". Это будет один из крупнейших хабов столицы.

ТПУ объединит две линии метро и три линии Московских центральных диаметров. А в дальнейшем свяжет Москву и Петербург. Там появится одна из главных остановок на проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Добраться из одного города в другой можно будет всего за 2,5 часа. В настоящее время на "Сапсане" это занимает 4 часа.

Также планируется реорганизация Рижской площади, в рамках которой пересадка с метро и МЦД станет еще удобнее. Появятся и новые пешеходные маршруты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.