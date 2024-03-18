Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

На Красной площади прошел митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Именно 18 марта спустя два дня после референдума был подписан договор о принятии в состав страны Крыма и Севастополя. Митинг-концерт уже стал традиционным. В прошлом году в сердце столицы собрались больше 110 тысяч человек.

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России. Он подчеркнул, что москвичи внесли весомый вклад. На избирательный участках и электронно проголосовали 5,4 миллиона жителей столицы.

Новые пересадки скоро будут доступны пассажирам Большой кольцевой линии метро. Монолитные работы завершили на "Электрозаводской".

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