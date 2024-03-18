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Новости

Новости

18 марта, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Инсталляция "Крым. Россия. Севастополь" появилась на фасаде главного здания Музея Победы

Митинг-концерт в честь десятилетия воссоединения Крыма с РФ прошел на Красной площади

Новости часа: концерт в честь воссоединения Крыма с РФ проходит на Красной площади

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Митинг-концерт на Красной площади посвятили десятилетию воссоединения Крыма с Россией

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Митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с РФ стартовал на Красной площади

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На Красной площади прошел митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Именно 18 марта спустя два дня после референдума был подписан договор о принятии в состав страны Крыма и Севастополя. Митинг-концерт уже стал традиционным. В прошлом году в сердце столицы собрались больше 110 тысяч человек.

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России. Он подчеркнул, что москвичи внесли весомый вклад. На избирательный участках и электронно проголосовали 5,4 миллиона жителей столицы.

Новые пересадки скоро будут доступны пассажирам Большой кольцевой линии метро. Монолитные работы завершили на "Электрозаводской".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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