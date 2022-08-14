Жители Патриарших прудов жалуются на шум по ночам

На Патриарших прудах бессонные ночи. Жители района жалуются на рев мотоциклов, машин и громкую музыку. Эта проблема возникла давно и никак не решается.

Депутаты грозятся поднять штраф за шум до 100 тысяч рублей или вообще конфисковать транспорт. Помогут ли такие меры? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.