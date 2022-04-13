Парковку у метро "Темирязевская" закрыли из-за строительства ТПУ

Перехватывающую парковку у метро "Тимирязевская" закрыли из-за строительства крупного транспортно-пересадочного узла. Об этом сообщают в Дептрансе.

Оставить машину можно на бесплатных городских стоянках на улицах Яблочкова и Фонвизина или на другой перехватывающей парковке. Посмотреть полный список платных парковок можно на сайте parking.mos.ru или в приложении "Парковки России".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.