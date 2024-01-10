Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Жителям и гостям столицы порекомендовали в среду, 10 января, пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. На улицах ожидается немало коммунальной техники.

Городские службы будут расчищать проезжую часть, а также пешеходные зоны. Особое внимание уделят подходам к остановкам и станциям метро, МЦД и МЦК, территориям рядом с поликлиниками, центрами госуслуг, школами, детскими садами и другими важными объектами.

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