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09 мая, 18:15

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Более 70 единиц военной техники и 9 тыс человек приняли участие в параде Победы

Более 70 единиц военной техники и 9 тыс человек приняли участие в параде Победы

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Несмотря на неблагоприятные погодные условия, 9 мая 2024 года состоялся парад Победы на Красной площади. По брусчатке прошли военные расчеты, участники спецоперации, воспитанники военных училищ.

Всего в параде приняли участие более девяти тысяч человек, больше 70 единиц техники и 15 самолетов. Задавали темп и ритм движения парадных расчетов музыканты сводного военного оркестра Московского гарнизона.

Среди почетных гостей парад были и ветераны Великой Отечественной войны. Они поделились, где встречали и как приближали победу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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